«Le navette non arrivano più alla seconda rotonda sul lungomare Nord, perché?»

TERMOLI. «Buongiorno, mi piacerebbe sapere se possibile perché per noi clienti del Pirata è così difficile raggiungere il lido. Lo scorso anno le navette giravano alla seconda rotonda quest'anno invece si è deciso di farle arrivare solo fino al Sirena Beach. Discriminazioni di questo tipo non dovrebbero esserci per cittadini di uno stesso Comune. A malincuore devo dire che per il prossimo anno mi vedo costretta a cambiare lido, non mi risponda il Comune che lì ci sono i parcheggi perché dalle 8.30 del mattino le macchine stanno anche sospese in cielo.

Cordialmente una cittadina del comune di Termoli A».