Accensione dei nuovi lampioni situati in Via Volturno Copyright: Christian Zaami

Gent.mo Direttore Emanuele Bracone,

Con estremo piacere, intendo comunicarvi che, è avvenuta l’accensione dei nuovi lampioni situati in Via Volturno, oggetto di segnalazione lo scorso luglio dell’anno corrente.

Pertanto, adesso il quartiere di San Pietro ed in particolare la strada che costeggia il campo sportivo della Polisportiva SS. Pietro e Paolo, risultano finalmente illuminati in maniera adeguata così come il passaggio di autoveicoli, ciclomotori e pedoni avviene con maggiore sicurezza.

Per tali ragioni, ringrazio da un lato gli organi preposti che hanno provveduto a tale adempimento e dall’altro, la direzione di Termolionline.it che, accogliendo e diffondendo la mia segnalazione, ha sicuramente contribuito ad accelerare la risoluzione del problema.

In allegato invio anche foto della strada di Via Volturno, finalmente ed adeguatamente illuminata.

Grazie ancora per la collaborazione.

Un caro saluto, buon ferragosto.

Christian Zaami