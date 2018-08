«Attenti sulla statale 87 Sannitica al km 209»

Gentile Redazione,

vi scrivo per segnalare una situazione di pericolo che si è acuita su una strada che già di per se è molto pericolosa, la statale 87 Sannitica.

Sul rettilineo delle piane di Larino sono presenti numerosi incroci a raso, sono pochissimi gli automobilisti che rispettano il limite di velocità su quel tratto, ma la cosa più preoccupante sono i sorpassi. Numerosi e anche molto gravi sono gli incidenti accaduti in passato su questa strada, ora, a seguito della chiusura della Bifernina, in un periodo come quello estivo di traffico moto intenso, temo possa succedere ancora qualche grave sinistro.

Io abito proprio su questa strada e per l'esattezza al km 209, dove oltre ad alcune abitazioni, c'è un'azienda agricola con molti dipendenti e con camion e trattori che quotidianamente si immettono sulla statale, ho sperimentato personalmente, svariate volte, sorpassi a sinistra nonostante la mia riduzione di velocità e la freccia a sinistra indicassero la volontà di svoltare.

La situazione richiederebbe un intervento strutturale, ma al momento rappresenta una situazione di emergenza dato l'intenso traffico di questi giorni.

Ho provveduto a segnalare la cosa anche all'Anas, autorità preposta, e mi auguro vengano presi immediati provvedimenti per scongiurare gravi incidenti.

Arianna Bruzzone