TERMOLI. GentIle redazione,

Vi allego le immagini della situazione attuale nei pressi dell'isola ecologica di via Cannarsa,in pieno centro qui a termoli.

Molto probabilmente la maggior parte dei condomini di questa strada e le attività che devono gettare i rifiuti all'interno non hanno compreso il motivo per il quale l'isola è stata qui messa. Non è tollerabile che in centro e per di più durante i mesi estivi i rifiuti siano così gettati e accumulati in mezzo alla strada per giorni interi . Sperando che possiate accogliere la mia lamentela relativa alla noncuranza dell'amministrazione e degli stessi condomini denunciandola sul vostro giornale vi auguro una buona serata .

Una cittadina termolese indignata