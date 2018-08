Sui parcheggi in via Saverio Cannarsa

Gentile redazione

in relazione al vostro articolo sugli stalli in via Saverio Cannarsa avrei alcune considerazioni da fare:

1- sorprende vedere come l'interesse del singolo (mi riferisco al proprietario del garage con divieto di sosta su lato opposto ai parcheggi precedenti) prevale sull'esigenza degli abitanti dei due condomini più popolosi di Termoli

2-dal numero civico 1 al numero 9 gli stalli previsti sarebbero solo sulla carta, in quanto da diversi anni vi è la presenza di un ponteggio per lavori che non vengono mai realizzati, che impedisce di fatto il parcheggio

3-dal numero civico 23 al termine della strada vi è la presenza dell’ingombrante contenitore dei rifiuti che ha in pratica eliminato almeno altri 5 parcheggi. Previsto in origine per esser utilizzato dai numerosi residenti della via, in realtà si è trasformato in discarica per attività commerciali e non solo. Il container anche per questa ragione spesso risulta strapieno e non funzionante/inutilizzabile

4-sorprende anche la destinazione a stalli per motocicli e ciclomotori che non risultano così diffusi in altre zone cittadine

5-in sintesi nella via più popolosa di Termoli gli stalli per parcheggiare si riducono a 4 o 5 dai circa 20 di qualche anno fa.

ma forse dobbiamo attendere la realizzazione del Magnifico Tunnel per poter parcheggiare.

Una cittadina termolese molto perplessa