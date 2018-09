«Raccolgono o sporcano? Per questo servizio paghiamo 350 euro l'anno»

TERMOLI. Un lettore ci ha mandato una foto di quello che è stato trovato mercoledì mattina, dopo il ritiro della carta.

«Paghiamo 350 euro l'anno a famiglia e se sbagliamo nella differenziata, possiamo essere sanzionati. Ma se quelli che raccolgono sporcano e non raccolgono? Che possiamo fare? E' accaduto qui a Termoli, non importa indicare la via, è per segnalare solo che non è la prima volta che troviamo riversato a terra parte della raccolta».