Via libera in Consiglio a sgravi Tari contro lo spreco alimentare e al cimitero per gli animali

TERMOLI. Un Consiglio comunale con toni da sbadiglio, almeno per i 4 quinti dell’ordine del giorno.

Amministratori di maggioranza e di minoranza alla spicciolata entrano ed escono dall’aula, con presenze e assenze che si rincorrono.

Un Consiglio comunale che vive su un adempimento formale e veloce, quello dell’approvazione del bilancio consolidato 2017, che vede inseriti anche tutti i conti di partecipate, controllate etc.

Appresso, due voti unanimi con correttivi applicati, quello del regolamento comunale per il funzionamento e la gestione del cimitero per gli animali d’affezione.

Una iniziativa sollecitata tempo fa dal Movimento 5 Stelle e recepita in maggioranza sotto l’impulso del presidente della Commissione Lavori pubblici Mario Orlando.

Modifica all’articolo 2, con il Comune che può procedere direttamente alla realizzazione dell’opera.

Sensibilizzazione bipartisan per la mozione sullo spreco alimentare, su imprimatur di Paolo Marinucci. Chi si impegnerà a evitare di gettare nell’umido pasti etc. potrà avere anche uno sgravio sulla Tari. Sinergia da attivare con ristoratori, esercenti e associazioni, anche se non sarebbe stata nemmeno una cattiva idea poter allargare il giro ai privati e alle famiglie, sempre con la previsione di sgravi Tari.

Infine, prima dell'unico argomento urticante, la prima parte del Consiglio si chiude col rinvio in Commissione della mozione presentata da Ciarniello sulla convenzione da attivare col Tribunale di Larino per i lavori socialmente utili da scontare per condotte relative alla guida.