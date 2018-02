Ulivo 2.0, presentate le prime candidature a presidente della giunta regionale

CAMPOBASSO. Cominciano a trapelare i primi nomi che saranno votati domani dalla cosiddetta assemblea dei mille per la candidatura a governatore della coalizione Ulivo 2.0.

Nella giornata odierna sono state validamente presentate due candidature alla carica di Presidente della giunta regionale in vista dell'assemblea dei mille delegati che si terra'domani domenica 25 febbraio 2018, a partire dalle ore 16, all'interno del palazzetto don Luigi Sturzo a Campobasso, in via Sturzo, traversa di via 24 maggio.

Di seguito i nominativi dei candidati :

Adele Fraracci, docente di storia e filosofia, esponente del movimento Democratic@;

Angelo Di Stefano, dirigente medico, segretario regionale di Italia dei Valori.

Il termine per la presentazione delle candidature resta fissato per le ore 12.00 di domani 25 febbraio.

Il senatore Ruta, in considerazione delle condizioni atmosferiche critiche e della limitatezza dei parcheggi nei pressi del palazzetto, raccomanda di organizzarsi per garantire la massima puntualità.