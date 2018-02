Burian non gela l'Ulivo 2.0: in 1.300 votano Roberto Ruta candidato Governatore

CAMPOBASSO. Hanno sfidato il gelo e la neve, soprattutto psicologicamente un’allerta meteo significativa, ma in 1.300 hanno gremito il palazzetto dello sport di via don Luigi Sturzo a Campobasso. L’hanno fatto per rilanciare con forza la proposta politica di Ulivo 2.0, che a poco meno di due mesi dalle elezioni regionali intende mettere in scacco non solo il centrosinistra, ma concedere una chance differente ai molisani stanchi di paludate coalizioni come quelle di centrodestra e dem delle ultime legislature.

Due i candidati che avevano ufficializzato la loro iniziativa ieri, Angelo Di Stefano e Adele Fraracci, ma il primo ha rinunciato in corso d’assemblea e la seconda ha voluto far convergere la propria forza sulla figura di Roberto Ruta, senatore uscente e ideatore assieme a Danilo Leva e Vincenzo Notarangelo (tra gli altri) di questa nuova aggregazione.

Così, il personaggio più rappresentativo, ma anche il più atteso, dopo aver rinunciato alla ricandidatura parlamentare, torna a sfidare il Molise come avvenne nel 2006.