Un'opinione sulle elezioni: l'ipotesi? Una coalizione per governare

LARINO. La coalizione di Centrodestra, unita per attingere - quanto più si possa - ai voti dell’elettorato nel marzo del 2018, appare divisa sull’uso che ne deve fare. Berlusconi ha un ‘suo premier’ in mente; la Presidente di FdI Meloni si è auto-candidata allo stesso ruolo; analogamente Salvini. Nella sostanza non si tratterebbe di una ‘gross koalition’ quanto piuttosto di un “inciucio”, parola diventata una pietra angolare, sin dai tempi della "Bicamerale" di D'Alema, tra chi bazzica il sottobosco politico italiano. Purtroppo molti pensano che il vocabolo faccia rinvio al rapporto tra quei politici che ballano la "quadriglia”, voltandosi la gabbana (e questo accade soprattutto oggi che certe modalità comportamentali vengono ritenute furbizie semplici ed apprezzabili). Tutto ciò viene chiamato "inciucio”; ma al vocabolo (spiccatamente partenopeo) è stata fatta assumere un’accezione ben diversa. Derivato dal greco “kukao” o “egkukao” (sobillare, intorbidare rapporti, avvelenare pacifiche situazioni), oggi viene usato correntemente dai giornalisti col significato di “maldestro imbroglio”, “accordo sottobanco” o “pasticcio sleale”. Più tardi “inciucio” venne fatto diventare addirittura accordo “bipartisan”, assumendo l’attuale significazione. In realtà questo termine, alle origini, alludeva semplicemente ad una persona che parla fittamente nelle orecchie altrui ("ciù-ciù-ciù"); e, in napoletano, "ciuciuliare" vuol dire appunto "sussurrare".

Perciò il medesimo concetto può essere espresso ben più adeguatamente con un altro vocabolo:”Papocchio”, diffuso ben oltre la Campania ("invenzione", "bugia", "fandonia", "panzana", "pastocchia"). Ciò posto, occorre considerare che ogni sistema elettorale proporzionale non può fare a meno di certe contaminazioni. In Italia tutti i 66 Governi (dal 1945 in poi) sono stati di coalizione e mai fra i due partiti maggiori. La Dc è stata sempre al Governo sino ai primi anni del 1990; il Pci ne è stato sempre escluso. Dopo “Mani pulite” non è nato il bipolarismo quanto piuttosto due coalizioni alternative; e Berlusconi coalizzò Fi con la Lega e con An. La Sinistra gli si oppose con l'Ulivo ed il Pd, vale a dire più conglomerati che movimenti unitari. Tant’è vero questo che ben cinque Esecutivi di destra o di sinistra furono fatti cadere proprio da qualcuno dei partiti coalizzati. Anche gli ultimi Governi (Monti, Letta, Renzi, Gentiloni) si sono retti in grazia di fantasiose e volenterose coalizioni. Data tale premessa, è appena il caso di far rilevare che una coalizione non è un inciucio bensì una forma di convergenza tra forze nel rispetto di una democrazia condivisa, sempre che non nascano problemi e nell’intesa che si tratti di questioni comunque mediabili attraverso concessioni reciproche. Diversamente si sopravvive, ma la capacità di governare rimane scarsa.

Solo la Rft ha realizzato successi proprio con Governi di coalizione (i cristiano-sociali ed i liberali riunificarono la Germania; la Merkel con i liberali e con i socialisti ne ha accentuato la solidità nella Ue, ambito comunitario in cui l’Italia parrebbe mantenersi ‘diversa’ al punto che nessuno è in grado di prevedere cosa accadrà prima delle idi di marzo. Difatti i sondaggi affermano che nessun partito o coalizione sarebbe in grado di formare un Esecutivo. E che, pertanto, si aprono due sole strade: 1) quella, oggi gridata da tutti (ma da ben pochi condivisa) di un ritorno al voto; però, col sistema elettorale vigente, c'è il rischio di ritrovarsi di nuovo al punto di partenza. Ma siamo certi che gli eletti intendano rifare una campagna elettorale difficile e costosa? Rimarrebbe, dunque, la necessità di praticare la via di una coalizione per evitare un vuoto di potere che potrebbe rivelarsi esiziale per il Paese. Ma a decidere qualità e quantità di un agglomerato coeso potrà essere solo il voto degli Italiani. Riusciremo a far prevalere le qualità della democrazia, sempre che si voglia essere moderatamente concreti, usando la ‘ratio’ in funzione dell’utilità?

Claudio de Luca