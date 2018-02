Ignazio La Russa su Antonio Di Pietro: io lo prenderei come indipendente

TERMOLI. Chi vuole ancora Antonio Di Pietro? Detto così appare brutale, ma è la realtà di quanto avvenuto alle elezioni politiche in fase di candidatura, col Pd per diktat di Renzi che non l'ha inserito come indipendente nella mappa dei collegi, nemmeno ipotizzando un possibile valore aggiunto nel suo Molise.

A sdoganare l'utilità di Tonino è stato oggi un suo vecchio avversario, sia politico che giudiziario, l'avvocato e parlamentare Ignazio La Russa.

Intervenendo entrambi alla trasmissione di Myrta Merlino "L'Aria che tira" sulla 7, La Russa ha subito detto che lo prenderebbe come indipendente, perché sarebbe una figura valida.

A Renzi saranno fischiate le orecchie...