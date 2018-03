Parco eolico nell'Adriatico, grillini sulle due sponde

TERMOLI. Sul parco eolico ‘off-shore’ della “Trevi Energy Spa” di Cesena (che dovrebbe vedere la luce poco lontano dalle isole Tremiti) si sono espressi in tanti. La Regione Molise no. Nell’Assemblea legislativa laziale ne ha parlato persino la consigliera Rosa Barone (M5s) che - con le faccende delle isole Diomedee, di Chieuti, Lesina e Serracapriola – ha ben poco a che fare. Il lettore dirà che anche Frattura & c. non c’entrino, trattandosi di casi pugliesi, ma non è così. Non va scordato quanto indotto comporti per i Termolesi il poter fruire di un porto prossimo all’arcipelago e quanto ne guadagnino le attività economiche locali.



Nel caso di specie la consigliera si è pronunciata contro un progetto, deputato a soddisfare il fabbisogno di energia di 150mila famiglie, di cui è stato consulente un altro appartenente al Movimento. Una guerra fratricida, insomma. Il parco ‘in itinere’ (50 turbine, ciascuna appoggiata su tralicci di 5 metri di diametro, alti 150 metri, piantati nel mare del Golfo di Manfredonia, al confine con il Molise e prossimo alle Tremiti) è stato predisposto sulla scorta di uno studio elaborato dalla ‘Geoprospector srl’ di cui era (ed è) ‘magna pars’ il prof. Ruggiero Quarto, geologo, ricercatore in Geofisica applicata all’Università di Bari, che oggi è uno dei candidati al Parlamento dell’M5s, un movimento programmaticamente pronunciatosi contro le pale. Sin dal 2013, l’on. Giuseppe L’Abbate (M5s) depositò una interrogazione, sollecitata da ‘Mare nostrum’:

“Dopo aver puntellato la Capitanata con duemila pale eoliche ora tocca al mare. La ‘Terra degli spilli’ ci costa anche quando le pale sono ferme nonostante il vento, perché non abbiamo una rete idonea, non abbiamo accumulatori in grado di stoccare l’energia in eccesso. In definitiva, non abbiamo una strategia energetica nazionale e non sappiamo cosa farcene in Puglia di una energia che è già il triplo di quella che utilizziamo”. E’ vero che oggi il progetto risulta ridimensionato con la previsione di un numero di rotori ‘ristretto’; ma, comunque sia, il prof. Quarto, ove venisse eletto senatore, sarebbe chiamato a votare contro l’eolico della ‘Trevi’, “condannando” il progetto a cui ha contribuito. Per la cronaca il citato geologo, originario del Barlettano, non è manco stato eletto alle ‘parlamentarie’, ma è stato scelto direttamente dal ‘leader’ Di Maio. Ed ora dovrebbe confrontarsi con una questione di coerenza mentre, dall’altra parte, rimangono attestate le sacrosante prebende che gli toccano per il lavoro svolto.

Altro fatto curioso: gli esperti si chiedono perché si intenda destinare pale eoliche persino in mare quando l'Italia ha già raggiunto gli obiettivi europei in materia di energia con anni di anticipo e proprio quando il Governo ha riconosciuto che l’eccesso sia stato un errore. Le rinnovabili elettriche hanno già contribuito sino al 38% del fabbisogno, conseguendo obiettivi superiori a quelli previsti dalla "Strategia energetica nazionale" per il 2020.

Addirittura l’apporto elettrico (intermittente) dell’eolico, già nel 2013, era stato del 4,5%, pari a circa l’1,3% del fabbisogno complessivo dello Stivale. Una percentuale irrisoria se paragonata all’aggressione territoriale imposta dalle migliaia di torri che hanno mortificato paesaggi e storia locale, danneggiando fauna e biodiversità. Se i risultati sono stati questi, le Associazioni chiedono che non venga agevolato alcun decreto perché il buon uso delle risorse pubbliche vuole che le disponibilità residue siano impiegate nella direzione di più convenienti azioni di lotta ai gas-serra nel comparto del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile, dell’efficienza e del risparmio energetico, delle rinnovabili termiche, nella manutenzione degli impianti idroelettrici a bacino già esistenti, oppure attraverso impianti solari termici e fotovoltaici, da realizzare esclusivamente su superfici già urbanizzate. In altri termini, domandano che siano privilegiate azioni non invasive sul piano paesaggistico e ambientale.

Claudio de Luca