Termoli al voto: sono 26.961 gli aventi diritto, 418 ai seggi per la prima volta

TERMOLI. Saranno 26.961 i cittadini elettori residenti a Termoli e aventi diritto chiamati alle urne domani, dalle 7 alle 23, per le elezioni di Camera e Senato, le cosiddette politiche.

Differenti i numeri, poiché per Palazzo Madama possono votare solo coloro che hanno compiuto 25 anni (come del resto i candidati devono avere almeno 40 anni), mentre per Montecitorio in pista anche i millennials.

Iniziamo da loro per soddisfare la curiosità dei più.

Sono 226 i maschi e 192 le ragazze che voteranno per la prima volta domani, si tratta di chi ha compiuto già 18 anni.

A loro è pervenuta a domicilio la comunicazione di avvenuta iscrizione nelle liste elettorali e l’invito a ritirare la tessera elettorale, indispensabile ai seggi per poter esercitare il più altro gesto della democrazia.

Per questo è importante non disertare le elezioni politiche, così come tutte le altre consultazioni. In questo mese intenso di campagna elettorale si sarebbe dovuto ricordare di più quanto significhi avere libere elezioni, non un fattore scontato.

A questo diritto, ormai non è più considerato obbligo da decenni, accedono 26.961, di cui 13.091 maschi e 13.870 donne residenti per la Camera dei Deputati e 24.675, di cui 11.902 maschi e 12.773 donne per il Senato della Repubblica.

Sono distribuiti in 29 sezioni, compresa quella speciale ospedaliera.

La sezione più numerosa è la numero 1, con 1.364 iscritti, la meno popolosa (chiaramente esclusa quella ospedaliera) è la n. 6, con 779 aventi diritto.

I seggi si insedieranno alle 16.



Ringraziamo l'ufficio elettorale del Comune di Termoli, cortese come sempre nel fornirci i dati.