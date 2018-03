Seggi aperti dalle 7: i nomi dei 118 scrutatori e 30 presidenti

TERMOLI. Ecco l’elenco degli scrutatori e dei presidenti che presiederanno e saranno presenti nei seggi nel corso delle elezioni politiche del 4 marzo: Sezione 1: via XX Settembre Presidente Sara Catalano 1 Castriotta Anna 2 Cioffi Silvia 3 Colavita Angela 4 De Filippis Antonietta Sezione 2: via XX Settembre Presidente Luigi Coscia 5 Balletta Roberta 6 D'Onofrio Anna 7 De Seriis Andrea 8 Maglione Roberto Sezione 3: via Vincenzo Gioberti Presidente Diego Dall’Ava 9 D'Arienzo Veronica 10 Musacchio Veronica 11 Pagliaccio Luciana 12 Vallario Sophia Sezione 4: via Gennaro Perrotta Presidente Christian Giovanni Zaami 13 Ciarrocchi Filiberto 14 Melito Michela 15 Pennella Alessandra 16 Serafini Carmen Susy Sezione 5: via Gennaro Perrotta Presidente Giulio Vetta 17 Castiello Rosanna 18 Del Grosso Ludovica Diletta 19 Nerone Elena 20 Strignano Sabina Sezione 6: via Gennaro Perrotta Presidente Domenico Panzini 21 Acquaviva Martina 22 Pietropaolo Doris 23 Pinto Debora 24 Pozzuto Francesco Sezione 7: via Luigi Sturzo Presidente Teresa D’Agostino 25 Bassano Chiara 26 Cocco Valentina 27 De Vito Donato 28 Giacomodonato Simona Sezione 8: via Gennaro Perrotta Presidente Federica Ianieri 29 Berardino Chiara 30 Cannarsa Antonietta 31 Manocchio Angelina 32 Monachese Sandra Barbara Sezione 9: via Luigi Sturzo Presidente Rita Costantino Del Sambro 33 Cacchione Alessandra 34 Cannarsa Rita 35 Cologno Marco 36 Santangelo Francesca Sezione 10: via Luigi Sturzo Presidente Sabrina Barile 37 Di Vito Alessandro 38 Mainiero Antonella Tiziana 39 Piccoli Simona 40 Pietrantonio Annalisa Sezione 11: via Stati Uniti Presidente Antonio Di Lena 41 Gasbarri Cinzia 42 Ionata Maria 43 Littera Emilia 44 Vigilante Sara Sezione 12: via Stati Uniti Presidente Incoronata Paolino 45 D'Anversa Francesca 46 Giuliano Cinzia 47 Mellone Gaspare Luigi 48 Pesante Antonia Luisa Sezione 13: via Stati Uniti Presidente Antonio Reale 49 Casini Giuseppe 50 Di Menno-Di Bucchianico Pamela 51 Marzola Paola 52 Monti Arianna Ida Sezione 14: via Volturno Presidente Elisa Amoruso 53 Bonito Angela 54 Ciccaglione Giuseppina 55 Di Pasquale Angela 56 Mastrogiuseppe Jessica Sezione 15: via Volturno Presidente Simona Fiore 57 Amato Michela 58 Barone Ilaria 59 Campese Valentina 60 Ludovico Valeria Sezione 16: via Volturno Presidente Giovanni Amoruso 61 D'Abramo Simone 62 Gadaleta Cristina 63 Gallo Mariastella 64 Martinelli Vita Alba Sezione 17: via Volturno Presidente Sergio Maccagnini 65 Cannarsa Marcello 66 Checchia Lucia 67 Fortunato Gianfranco 68 Scipioni Sara Sezione 18: via Volturno Presidente Carmen Ruggiero 69 Iovine Angelo 70 Lombardi Cristina Maria 71 Santini Gabriella 72 Simigliani Concetta Sezione 19: via Volturno Presidente Pasquale Maria Lanzone 73 D'Onofrio Danila 74 Di Fabio Nicola 75 Moscufo Maria Cristina 76 Panico Giovanna Sezione 20: via Volturno Presidente Assunta Capone 77 Greco Luana 78 Montanaro Fortunato 79 Piermatteo Ida 80 Smisek Christian Sezione 21: via Volturno Presidente Romina Papperini 81 Cappellero Adriana 82 Di Paola Alessandro 83 Lucciola Marika 84 Sciandra Simona Sezione 22: Difesa Grande Presidente Rocco Ragni 85 Cacucci Lucia 86 D'Anna Alessio 87 Ronzetti Carmen 88 Tardiola Emanuela Sezione 23: Difesa Grande Presidente Francesco Acquaviva 89 Castaldi Luisa 90 Giustiniani Daniela 91 Marchese Antonio 92 Socci Stefania Eleonora Sezione 24: Difesa Grande Presidente Daniele Iuliano 93 Caddeo Daniela 94 Cappella Marilina 95 Gabrielli Sara 96 Pinto Umberto Sezione 25: Difesa Grande Presidente Natale Aiello 97 De Lisio Antonella 98 De Simone Stefano 99 Di Maria Salvatore 100 Rucci Daniela Sezione 26: Difesa Grande Presidente Fabrizia Rosati 101 Azzariti Vincenzo 102 Berardi Silvia 103 Del Russo Claudia 104 Di Giuseppe Marisa Sezione 27: Difesa Grande Presidente Carmela Mirabelli 105 Caruso Carlo 106 Ciciola Michele 107 D'Agostino Valentina 108 Di Maio Annarita Sezione 28: Difesa Grande Presidente Enzo Giammichele 109 Albanese Felice Fabio 110 Cavuoto Enrica 111 Codianni Mariana 112 Virgilio Giada Sezione 29: viale San Francesco Presidente Lucia Della Neve 113 Barone Irene 114 Canosa Salvatore 115 D'Agostino Anna Claudia 116 Mastroberardino Antonella Sezione 30: viale San Francesco Presidente Rocco Gadaleta 117 Cicchetti Maurizio 118 Santoro Cristian