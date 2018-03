Seggi presi d'assalto in mattinata, primi candidati al voto a Termoli

TERMOLI. Seggi stracolmi a Termoli, almeno in quelli dove il nostro segugio per antonomasia, Michele Trombetta, ha messo becco, naso e obiettivo.

Seguendo i candidati al Parlamento che votano in città, abbiamo potuto verificare sul campo l'affluenza, che appare imponente. Certo, a mezzogiorno, col primo rilevamento, ci renderemo conto rispetto al 2013 come sarà il trend. In quelle consultazioni si votava sui due giorni, domenica e lunedì.

Tra i primi a votare Oreste Campopiano, alla scuola media Brigida, a seguire, a Difesa Grande, Antonio D'Aimmo.