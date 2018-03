Oltre un'ora di fila per cittadini, candidati e sindaco: alle 12 hanno votato 4.986 elettori

TERMOLI. File davvero chilometriche ai seggi di Termoli e non solo perché c'è da adempiere al cosiddetto tagliando antifrode, che leva anche lo sfizio di imbucare la propria scheda, poiché deve essere riconsegnata nelle mani del presidente (o del vice). Orologio alla mano, un'ora di fila abbondante anche per i candidati, come Aida Romagnuolo e Paolo Marinucci, nonché il sindaco di Termoli Angelo Sbrocca. Tutti e tre alla sezione 1, dove la presidente ha scelto di far entrare alternativamente donne e uomini per impegnare entrambi i registri e snellire le code.

Insomma, non abbiamo mai atteso tanto, sinceramente, per immortalare (e parimenti votare).

Alle 12 hanno votato 4.986 persone, più o meno il 18% sul dato della Camera. Intanto, alla sezione 10 c'è stato l'intervento della Polizia, con gli agenti della Digos, perché un elettore è stato beccato a fotografare la scheda dopo il voto nella cabina.