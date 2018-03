100 minuti per votare, ressa incredibile di elettori nei seggi

TERMOLI. Tagliando antifrode causa delle file anomale o affluenza monstre? Lo sapremo solo a mezzanotte, quando il dato finale dell’affluenza, si spera, sarà comunicato dal Viminale, dalla prefettura e dal Comune di Termoli.

Personalmente, lo ribadiamo, mai abbiamo assistito a un ‘carnaio’ simile nei seggi, chi scrive ha votato alla sezione 27 dopo un centinaio di minuti di fila e l’ambiente della scuola elementare è stato sin troppo piccolo per allestire code ordinate, era un unico agglomerato di gente.

Ovvio, qualcuno non aveva pazienza o non aveva tempo a disposizione ed è filato via e questo è un colpo alla credibilità di una democrazia moderna.

Tutti i seggi con file distinte di maschi e donne, non era iniziativa sporadica, come appariva in prima mattinata, insomma organizzazione difforme dalla consuetudine e adempimenti aggiuntivi hanno intasato i canali di voto.

L’auspicio è che tutti coloro che avessero intenzione di esprimersi nelle urne alla fine della fiera possano farlo. Poi, l’esito sarà dato dallo scrutinio.

Tutti si chiedevano come mai ci fosse un simile assembramento, in molti hanno condiviso l’opinione di aver assistito a un fenomeno unico, chiamato da chicchessia addirittura epocale.

La notte oltre al classico consiglio porterà il risultato e le conseguenti riflessioni.