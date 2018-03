Alle 19 a Termoli ha votato il 55,42%, in Molise il 56,40%

TERMOLI. Prosegue la lunga giornata elettorale per le Elezioni Politiche. Alle ore 19 a Termoli ha votato il 55,42 per cento degli aventi diritto. Nella tornata elettorale del 2013 per le Politiche alla stessa ora aveva votato il 41,42% degli elettori.

Gli uffici del Comune fino ad ora hanno ristampato un totale di 1996 duplicati e tessere elettorali e continuano ad essere aperti e a disposizione dei cittadini.