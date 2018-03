Il voto alle Politiche primo test politico della giunta Sbrocca dal 2014

TERMOLI. Quello di oggi è il primo vero testo politico per l’amministrazione comunale di Termoli, che dal 2014 in avanti, complice anche la riforma delle elezioni provinciali, non ha mai vissuto sin qui un tagliando intermedio per valutare il suo stato di salute.

Solo le primarie dem hanno rappresentato un momento di confronto, ma certamente dal sapore e valore nettamente diverso.

La giunta Sbrocca si è insediata nel giugno 2014, dopo la vittoria nel ballottaggio dell’8 giugno. Il 25 maggio di quell’anno si tennero sia amministrative che europee. Politiche e regionali, invece, risalgono com’è noto all’anno prima, al 24 e 25 febbraio 2013, dunque è la prima volta che un’amministrazione arrivi quasi sulla soglia del quarto anno prima di conoscere una sfida alle urne e che sfida!

Sindaco e buona parte della maggioranza sono iscritti al Partito democratico e certamente da quanto succederà oggi e il prossimo 22 aprile sarà determinato anche il futuro cammino della squadra di governo in via Sannitica. Qualora tutto dovesse filare liscio, beh, con politiche e regionali vincenti, si cementerebbe un progetto, diversamente potrebbero anche saltare o incrinarsi equilibri consolidati, forse più alle regionali che alle politiche, quanto a conseguenze. Staremo a vedere e soprattutto conteremo e peseremo il risultato locale, che conta anche della candidatura di un parlamentare uscente, per dare la pagella ai rappresentanti costieri del Pd. Non solo, ma anche un forte gruppo di amministratori che ha sposato appieno la causa del candidato alla Camera dei deputati Vittorino Facciolla.