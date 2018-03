Tutti in sede in attesa di exit poll e scrutini

TERMOLI. La grande attesa, dai seggi elettorali alle sedi di movimenti, partiti e candidati. In fibrillazione tutti quanti. I dati diffusi su Rai Uno vedono in testa il Movimento 5 Stelle, che strappa mezzo punto in più tra Camera e Senato, e comunque sfiora il 30%.

In caduta il Pd e anche il centrodestra non sfonda, Lega e Forza Italia se la batterebbero alla pari.