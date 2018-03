TERMOLI. Lo abbiamo raggiunto a notte fonda, nella sede del Movimento 5 Stelle, l'unica dei candidati aperta su tutta la città di Termoli. Le altre malinconicamente chiuse. Nick Di Michele, luogotenente locale del grillini e portavoce in Consiglio comunale ha subito ascritto la vittoria, anzi questo clamoroso trionfo alle urne al lavoro fatto da attivisti e portavoce in tutti i Comuni, su tutto il territorio.

Ma non è finita qua, quand'era ancora in corso il solo spoglio del Senato, ma si intuiva l'esito simile alla Camera, lancia la campagna di conquista per Regione e Comune di Termoli.