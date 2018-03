Chiuso lo spoglio al Senato, un elettore su due ha votato Movimento 5 Stelle

TERMOLI. Facile, mai così facile un'analisi statistica sul voto a Termoli. Alle elezioni politiche del 4 marzo l'inverno è sceso con un colpo di coda ovunque meno che sul Movimento 5 Stelle. Un elettore su due ha premiato i grillini, o post-grillini, come ormai si va consolidano il MoVimento, riconosciuto assieme alla Lega il partito più organizzato sul territorio. Al Senato Luigi Di Marzio ha preso 8.731 voti, pari al 49,42%, la lista decimali in più, il 49,67%. Impronosticabile alla vigilia, se pensiamo che hanno raddoppiato il dato delle europee e quadruplicato quello delle comunali 2014. Si è tornati ai tempi della Dc, in pratica. Michele Iorio, certo non l'ultimo degli sconosciuti, ha raggranellato appena il 26,18%, con 4.625 voti e le liste non sono andate bene, con Forza Italia appena sopra il 10% (10.55%) e il sorpasso che giudichiamo clamorosi visti i pesi specifici in campo della Lega ai danni di Noi con l'Italia-Udc, rispettivamente al 6,98% e al 6.50%, questi ultimi comunque quasi sei volte il dato nazionale. Delude Fratelli d'Italia, appena al 3.08%.

Il centrosinistra con Enrico Colavita ha preso appena 3.054 voti, pari al 17,28%. Il Pd è comunque il secondo partito, al 15,45%, le tre civiche non raggiungono l'1% e contano per 259 voti di lista complessivi, non pervenute. Discreto il risultato di Paolo Marinucci, con il 2,58% e 457 suffragi, una volta e mezza quelli della lista che lo candidava Potere al Popolo, ferma all'1,82%, da non buttare. La vera debacle è di Liberi e Uguali, con 436 voti di Gianmaria Palmieri e il 2,46& e la lista poco sotto, al 2,29%. A Termoli Casapound Italia ha superato l'1%, con 193 voti per Enzo Lalli (1,09% per l'esattezza, simile quello della lista, 1,07%). Sono 121 i voti di Roberto Pano, fermo allo 0,68%. Stessa percentuale ma 8 voti in meno per la lista che lo proponeva, il Partito Comunista. Nel limbo degli impercettibili Annamaria D'Andrea (Partito Valore umano, allo 0.19%, con 34 e 33 voti di candidato e lista e Partito repubblicano-Ala, di Renato Lelli, 14 e 13 voti, con lo 0,07%.