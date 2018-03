Il candidato di Forza Italia Luciano commenta i risultati politici

TERMOLI. “Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto domenica dando il proprio voto alla nostra coalizione. Abbiamo portato avanti una campagna elettorale a mio avviso ricca di proposte, di programmi interessanti e restando sempre su toni civili, senza mai cedere a nessuna provocazione. Questo fa parte del mio DNA, fa parte del mio modo di confrontarmi con le persone. E credo che i tanti cittadini che hanno contrassegnato il simbolo di Forza Italia abbiano apprezzato la mia sincerità”.

Così Nunzio Luciano, candidato al Senato con Forza Italia, dopo il voto che ha visto in Molise prevalere il Movimento Cinque Stelle.

Il partito di Berlusconi in Molise comunque ha tenuto. La coalizione ha raccolto tanti consensi ma nulla ha potuto contro il ‘voto di pancia’ che ha premiato i Cinque Stelle.

“Quello appena trascorso – ha aggiunto Luciano – è stato un mese entusiasmante. Ho girato per il mio territorio in lungo e in largo. Ho ascoltato le persone, ho raccolto le loro impressioni e ho fatto tesoro di quanto mi hanno detto. Comunque la considero una avventura esaltante che mi ha arricchito. Abbiamo fatto il possibile, ci siamo rivolti alle persone a cuore aperto, abbiamo parlato con le giovani generazioni che rappresentano il futuro di queste terra.

A loro abbiamo cercato di far capire che per il Molise è importante una seria e sana programmazione piuttosto che qualche metodo assistenzialista che invece non porterà alcun beneficio a questa terra.

In ogni caso – aggiunge Luciano – voglio fare i complimenti più sinceri e l’augurio di un buon lavoro a chi è stato eletto a Roma. Hanno avuto un mandato importante dai propri conterranei. Un ringraziamento particolare però permettetemi di farlo – termina Luciano – a tutto il mio staff che in queste settimane mi ha supportato in toto. A loro, miei amici, un caloroso abbraccio”.