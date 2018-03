Eletta alla Camera in Puglia anche Annaelsa Tartaglione: sono 6 i parlamentari molisani

TERMOLI. Alla fine ce l'ha fatta, forse non come sperava nel Molise che l'ha vista enfant-prodige della politica locale, divenire giovanissima coordinatrice regionale di Forza Italia, missione improba da sempre, vista l'ingombrante presenza di alcuni personaggi nell'ambito del centrodestra.

Annaelsa Tartaglione è diventata deputata nel collegio della provincia di Foggia in cui era stata paracaduta proprio per consentirle una duplice chance in caso nel Molise non tutto sarebbe filato liscio.

Con la sua elezione diventano sei i parlamentari molisani in questa nuova legislatura, la 18esima dell'era Repubblicana.