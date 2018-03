Campopiano: bene la Occhionero, sonora sconfitta di Renzi e Frattura

TERMOLI. Oreste Campopiano ha appreso con enorme soddisfazione l'elezione a deputata della candidata al proporzionale di LeU Giuseppina Occhionero.

«La elezione al parlamento nazionale di Giuseppina Occhionero premia l'impegno messo in campo dai candidati e dagli attivisti di "Liberi e Uguali" che hanno raccolto in Molise una tra le percentuali più alte d'Italia.

La sonora sconfitta del Pd a guida Renzi/Frattura rafforza il nostro impegno a costruire un nuovo centrosinistra di valori e di rispetto. Liberi e Uguali si propone legittimamente e meritoriamente come l'unico riferimento di quell'ampia area politica autenticamente di sinistra, libertaria, ambientalista, socialista democratica e progressista.

Un grande augurio ai Molisani, a quelli che hanno creduto in noi ed a quelli che vorranno unirsi per condividere e costruire un modello di società più... Libera e più Uguale».