Regionarie chiuse per il Movimento 5 Stelle: i 5 papabili a Governatore

TERMOLI. Il Movimento 5 Stelle non si ferma mai. Nemmeno il tempo di metabolizzare la grande vittoria avuta in Molise e forse la leggerezza di non aver previsto il quinto parlamentare, quasi regalato a LeU, che ieri hanno già rivolto lo sguardo in Molise alle regionali del 22 aprile, come invocava il popolo della rete sui social a commento della debacle delle altre coalizioni in campo domenica.

Alle 19 di ieri regionarie chiuse sulla piattaforma Rousseau. I cinque candidati che sono in lizza per il ruolo di Governatore sono Fabio De Chirico, Andrea Greco, Valerio Fontana, Patrizia Manzo e Vincenzo Musacchio. Tra costoro, entro le 13 di oggi, chi è interessato deve rispondere alla mail ricevuta, a conferma della candidatura per la presidenza della giunta regionale.