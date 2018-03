Dopo l'elezione della Occhionero: “LeU è la casa del centrosinistra”

CAMPOBASSO. Giuseppina Occhionero, avvocato ed ex assessore a Campomarino, unico parlamentare eletto per il Centrosinistra regionale: un risultato prezioso quanto inatteso, foriero di rinnovato entusiasmo in Liberi e Uguali e fulcro di nuovo slancio dopo la battuta d’arresto segnata dalle politiche.

Nella conferenza stampa di questa mattina, è stata la stessa neo-onorevole a fare il punto della situazione: “Questo risultato ci dice che noi siamo il centrosinistra. Di fronte al fallimento della politica e del governo regionale, noi rappresentiamo la ‘casa’ del centrosinistra locale. Con profonda gioia è grande senso di responsabilità è da qui che vogliamo ripartire. Con forza, tenacia e impegno- ha detto Occhionero- Liberi e Uguali ha saputo conquistarsi la fiducia dei suoi elettori e quindi un seggio in Parlamento. È questa l’occasione per invitare al dialogo tutte le forze politiche che guardano al centrosinistra e che fanno rifermento ai nostri stessi valori”.

“È un risultato straordinario- ha detto Gianmaria Palmieri, esponente di LeU - soprattutto sul piano regionale ci rende orgogliosi, perché ci dice che siamo l’unica forza capace di eleggere un rappresentante, e un rappresentante donna in particolare, su tutto il fronte del centrosinistra molisano”. Il rettore dell’ Università del Molise chiude, almeno per il momento, sia ad una sua candidatura in vista delle prossime regionali che all’ipotesi di “inciucio” con altri partiti: “Escludo la partecipazione a governi ‘di salute’ che prevedano anche il centrodestra, non ci appartiene. Siamo aperti ad un dialogo con le altre forze del centrosinistra, mentre per quanto riguarda il Pd regionale è necessario che si ponga in discontinuità con la politica sin qui portata avanti”.

Grande gioia anche per Oreste Campopiano: “Voglio esprimere la mia personale soddisfazione, perché si tratta di un risultato storico ed eclatante. Siamo un partito nato da pochi mesi e siamo riusciti ad eleggere un rappresentante alla Camera nonostante Salvini ed il Movimento 5 Stelle abbiano creato un terremoto politico generalizzato. Alla luce di tutto questo, l’elezione di Giuseppina Occhionero rappresenta qualcosa di davvero importante. È attorno a lei che bisogna adesso ricostruire il centro politico del centrosinistra regionale”.