La corsa alle regionali è cominciata, tra svolte improvvise e ritorni di fiamma

CAMPOBASSO. Tutto in ventiquattro ore. Un terremoto politico, un susseguirsi di colpi di scena, strappi e decisioni inattese. Nella mattinata di ieri il primo lampo: il centrodestra apre a Di Giacomo.

Un tormentone durato diverse settimane, scandito da “passi indietro” e polemiche pungenti. Un enigma che ha trovato la propria soluzione. L’investitura ufficiale è arrivata da Michele Iorio: l’ex presidente della Regione Molise, ha ufficialmente chiesto al giudice di Isernia di scendere in campo e concorrere per la conquista a Palazzo Vitale, il prossimo 22 aprile.

Quello dell’ex governatore è un segnale importante per l’intera coalizione: rinunciare con umiltà alle ambizioni personali per il bene e per la coesione della compagine.

Eppure non sono mancati i musi lunghi. E’ stata infatti l’area di Forza Italia a tuonare contro le “scelte autoreferenziali” fatte in occasione delle politiche. Circostanza che ha spinto Pascale, Calenda, Camele, Biondi, Iannaccone, Roberti e Papa a chiedere la convocazione di un’assemblea alla coordinatrice Tartaglione. Non è escluso che, qualora non si dovesse riuscire a trovare un compromesso sulla questione,lo ‘strappo’ interno possa consumarsi. E tutto questo a un passo dal voto.

Balla da solo, salvo ripensamenti dell’ultima ora, anche Michele Marone. L’esponente di Energie per l’Italia ha bocciato l’ipotesi Di Giacomo e sembra più che mai convinto di avere le carte in regola per giocarsi la partita in totale autonomia, declinando dunque l’alleanza con il “fronte comune”.

“Fuoco e fiamme” anche nel centrosinistra. Paolo di Laura Frattura non rinnoverà la sua candidatura alla presidenza della Regione: molto più che un semplice dietrofront, un lampo a ciel sereno, piuttosto; un annuncio che pare aver già generato una sorta di ‘effetto domino’ nel Pd molisano.

“La mia priorità, come già cinque anni fa, è dare al centrosinistra la possibilità di ottenere, ancora una volta, la fiducia dei cittadini molisani – ha scritto ieri il numero uno di via Genova- Il mio impegno è finalizzato a favorire l’unità della coalizione con un Pd forte e determinato che possa essere protagonista, andando anche oltre la mia candidatura. Auspico che tutto il centrosinistra si adoperi in tal senso”.

Non sarà Frattura, dunque a guidare la barca del Pd alle prossime regionali. Un’uscita di scena che ha aperto improvvisamente scenari nuovi su tutto il fronte politico ; scenari che hanno avuto ripercussioni immediate. Qualche ora dopo l’inaspettata comunicazione del governatore, è stata Micaela Fanelli a dare un altro scossone al centrosinistra.

Nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, il sindaco di Riccia ha deciso di rimettere il proprio mandato di segretario nelle mani del partito.Una decisione scaturita al termine della riunione nella sede di via Ferrari, che di fatto apre un solco nella linea direttiva della coalizione.

L’improvviso choc politico del centrosinistra locale ha portato anche Laura Venitelli a sostenere la linea della coesione, appoggiando il ‘passo indietro’ di Frattura e invocandone un altro: quello di Roberto Ruta. Non è escluso che l’appello della presidente assembleare Dem possa esser raccolto dal senatore uscente e candidato governatore di Ulivo 2.0.

Non bisogna esser certo degli analisti politici per intravedere nelle ultime, concitate, ore del centrosinistra manovre e disegni ben evidenti. Che questa improvvisa “voglia di unità” sia il goloso assist per Tonino Di Pietro?L’ex pm – che appena qualche settimana si era prodotto in un sorprendente endorsementproprio in favore di Enzo Di Giacomo, ormai in odore di candidatura con il centrodestra - per il momento, nicchia. Ma la svolta, ennesima, potrebbe essere davvero dietro l’angolo.

Novità clamorose pure in casa 5 Stelle. Il responso delle “regionarie” ha dato infatti il proprio verdetto: sarà Andrea Greco il “frontman” pentastellato nella corsa a Palazzo Vitale.

Il 33enne consulente giuridico di Agnone l’ha spuntata nelle consultazioni on-line su Patrizia Manzo, la grande favorita.

E mentre lei ringrazia i suoi sostenitori (“il MoVimento 5 Stelle Molise può partire per un'altra bellissima avventura – ha scritto su Facebook - Ringrazio quanti hanno rinnovato la fiducia nei miei confronti, finalmente posso abbracciarvi tutti virtualmente), sostenendo chi l’ha preceduta sul podio delle preferenze, qualcun altro storce il naso. Vincenzo Musacchio, incluso inizialmente nella lista dei 5 papabili per l’investitura a governatore, è stato escluso a sorpresa dal ballottaggio finale. Il motivo? E’ proprio lui a spiegarlo, non senza una leggera nota di malumore, in un post su Facebook: “Sono stato escluso per un articolo di giornale del 2017 che violerebbe il codice etico. Non ho avuto alcuna possibilità di contraddittorio e senza comunicazione alcuna se non quella telefonica datami da Roberto Gravina pochi minuti fa…Ognuno tragga le sue conclusioni…Di nuovo grazie a tutti”.

La campagna per le regionali, dunque, è già cominciata. Profili e dinamiche politiche cominciano a prender corpo, delineandosi in maniera sempre più chiara. Almeno fino al prossimo colpo di scena.