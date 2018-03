Ruta, dietrofront al fotofinish: «Con Di Pietro per i valori del centrosinistra»

CAMPOBASSO. Era nell’aria, lo avevamo preannunciato. Questa mattina è arrivato anche il passo indietro di Roberto Ruta, solo poche settimane fa eletto per acclamazione candidato governatore di Ulivo 2.0 dall’assemblea dei mille.

Il senatore uscente ha chiarito la sua posizione, spiegando le ragioni di un dietrofront che sacrifica le personali ambizioni in nome dell’unità e dei valori centrosinistra e che testimonia la convergenza su un’unica figura di riferimento per le regionali: quella di Antonio Di Pietro.

“Di Pietro non è Frattura, sia per il nome che per la persona e credo che questa debba essere la caratura che merita il centrosinistra. E quindi dopo il passo indietro alle politiche, con la gioia nel cuore e senza fatica faccio un altro passo indietro in favore dell’unità. Un’unità nella discontinuità con il governo regionale”.

Sulle scelte di Frattura e Fanelli: “Non potevano più rappresentarci, nella maniera più assoluta - ha detto Ruta - Abbiamo subito ostracismo dai vertici del Pd, hanno deciso candidature senza primarie nè partecipazione democratica”.

“Hanno fatto di tutto per evitare il confronto e la responsabilità è di una classe dirigenza che ha fatto bene a dimettersi. Ed è per questo che ho rifiutato candidatura alle politiche, per non legittimare una classe dirigente che credo meritasse discontinuità”.

Sul futuro: “Spero ci sia un luogo per riflettere e confrontarsi per ripartire, in nome dei valori del centrosinistra autentico e trasparente, per lavorare alle liste e ai programmi. E spero che i punti prioritari approvati dall’assemblea dei mille siano alla base del nuovo progetto”.