Piccolo mondo politico antico: nostalgie d’altri tempi

LARINO. Ai tempi della crisi greca, l’allora Ministro Tremonti dové prendere atto di parlare di fronte a scranni deserti (60 deputati presenti: 40 del Pd, 10 dell’Udc, 2 dell’Idv, 1 della Svp, 5 del Pdl e 2 della Lega). Un tale comportamento (assunto in un momento topico dell’economia europea) non fece onore a quel ramo del Parlamento. Debitamente immortalato dalla Rai, permise di assistere alla "deminutio" di una istituzione. Nei primi anni della Repubblica, i nostri delegati erano più rispettosi, degli elettori e di sé stessi. Oggi, che quasi non sono manco più eletti con la nostra preferenza, rimangono “creature” di un “Capo” che li aveva inseriti in una lista prefabbricata su cui si sapeva che l’elettore avrebbe votato ad occhi chiusi.

Negli Anni ’40 i deputati andavano vestiti modestamente. Quasi tutti erano malconciati: per esempio, Palmiro Togliatti girava con un doppiopetto sformato; Alcide De Gasperi si manifestava distintamente austero e solo Emilio Colombo sembrava appena uscito dal sarto o appena alzato dalla poltrona del barbiere. La gran parte indossava giacche che tiravano da ogni parte, ma che – comunque - recavano sulla camicia candida l’immancabile cravatta. Insomma, in Camera ed al Senato, si mostrava una mediocrità dignitosa, comunque rispettosa della funzione e del luogo.

Le “deputatesse” ricordavano le nostre madri. Dal loro ‘look’ bene si comprendeva quanto fossero in disaccordo con i colleghi maschi; ma, poiché praticavano l’obbligo di emergere, lavoravano puntigliosamente al punto di trascurare persino la cura del corpo e l’eleganza. Insomma, sapevano di essere lì per rendersi utili al Paese, non certamente per sottoporsi alle compiacenti inquadrature delle telecamere. Anche le dimore dei politici non differivano da quelle degli Italiani di reddito medio; e si trattava di appartamenti comprati con soldi onesti, mai con mutui di origine ignota oppure con saldi di appartamenti procurati da enti previdenziali.Le stesse vacanze erano sobrie. I quotidiani scrivevano di De Gasperi che andava in Trentino; di Fanfani a Pieve Santo Stefano; di Donat-Cattin a Finale Ligure; di De Martino a Capo Miseno e di Pietro Nenni a Formia.

Oggi i nostri rappresentanti danno ben altra impressione, al punto da far tornare alla mente la vicenda di un mitico deputato di fine ‘800, Pietro Chiesa, che - pur dopo di essere stato eletto a Montecitorio - aveva continuato nel suo lavoro di operaio “martellinatore, sedendo su di un’assicella, appesa ad un cavo, lungo le fiancate delle navi, per battere le lamiere col martello al fine di scrostarne la vernice vecchia. Era così povero che, quando doveva passare la notte a Roma, per far risparmiare alla Camera la spesa dell’albergo, prendeva il treno della Calabria alle 21 ed andava sino a Battipaglia dove sarebbe arrivato solo alle 3 del mattino. Qui si svegliava, trasferendosi sul convoglio che l’avrebbe portato a Roma, continuando a dormire. Poi si recava alla Camera per partecipare alle sedute I deputati potevano viaggiare gratuitamente in prima classe su tutta la rete; ed il Chiesa, non volendo approfittare di altri ‘benefit’, utilizzava almeno questo.

Non mi pare che gli attuali deputati, senatori e consiglieri regionali (fatte le debite eccezioni), una volta eletti, si atteggino come questo “signore” d’altri tempi. Oggi, sono in molti coloro che accedono alle cariche dopo che – per una vita – hanno dimostrato di non essere stati capaci di fare alcunché d’altro. E, con l’ultima tornata, è andata anche peggio. Perciò l’indennità di carica ha sostituito un ideale che non c’è più e quelle che (all’epoca della balena bianca) erano considerate deviazioni della politica, oggi sono diventate “la” politica 'tout court'. I problemi vengono affrontati solo sui giornali; e su quegli stessi fogli si comincia a dir male di questo o di quell’altro, ma solo per distrarre l’opinione pubblica da faccende sicuramente più serie, tenute nascoste sotto il tappeto, come lo sporco di cui si dovrebbero vergognare.

Claudio de Luca