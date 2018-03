Strappo in maggioranza sull'Ambiente, Sabella e Rinaldi contro Potena

TERMOLI. Primi scossoni politici in maggioranza dopo la scoppola rimediata alle urne lo scorso 4 marzo, oppure è cessata la tregua elettorale?

Non sono trascorsi molti giorni da quando in Consiglio comunale (e un po’ a sorpresa) il centrosinistra che pareva spaccato sulla questione della gestione ambientale a Termoli si era ricompattato sulle posizioni dell’assessore Filomena Florio, bocciando la mozione avanzata dal portavoce del Movimento 5 Stelle, Nick Di Michele.

Tuttavia, dopo aver già vissuto diversi giorni fa la seduta congiunta con la IV commissione per la vicenda depuratori, la VI commissione diviene sede di uno strappo.

I consiglieri comunali Francesco Rinaldi e Vincenzo Sabella, rispettivamente di minoranza e maggioranza, componenti della VI commissione consiliare in data odierna hanno protocollato in ottemperanza al regolamento del Consiglio Comunale un’autoconvocazione della stessa per discutere di tematiche inerenti al settore ambiente.

A detta dei due, «l’autoconvocazione si è resa necessaria dopo le innumerevoli richieste e sollecitazioni senza esito effettuate al presidente Mario Potena per le vie brevi. L' Ambiente è un tema di estrema sensibilità e di enorme interesse collettivo la commissione si è riunita pochissime volte non mettendo i consiglieri comunali in condizione di affrontare argomenti e tematiche inerenti al settore».

Rinaldi e Sabella annunciano sin da ora che ricorreranno all'auto-convocazione sistematicamente ogni qualvolta ci saranno argomenti di interesse della commissione consiliare.