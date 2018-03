Rinnovamento, onestà e competenza: Michele Marone alla conquista di Campobasso

TERMOLI. La confusione che regna nelle due coalizioni principali è linfa vitale per coloro che vogliono aprire un varco sempre più grosso contro la vecchia politica.

Dopo la conferenza di giovedì a Termoli e l’adesione della quarta lista civica, Michele Marone sbarca oggi a Campobasso.

“Rinnovamento e onestà non sono appannaggio dei soli 5 Stelle. In quanto alla competenza, non ne parliamo”. Esordisce così, Michele Marone, 52 anni, responsabile per il Molise dello schieramento moderato “Energie per l’Italia” facente capo a Stefano Parisi, nel convocare la conferenza stampa fissata alle 12 di oggi, 10 marzo presso l’Hotel San Giorgio a Campobasso.

Ha deciso di rompere gli indugi, l’avvocato di Termoli, e proporre alle componenti responsabili di tutti gli schieramenti politici una alleanza “che faccia emergere quella parte di società che non può accettare che l’avventura e l’improvvisazione prendano le redini della nostra Regione e siano arbitre dei destini della nostra gente”.

“E’ giunto il momento che le migliori forze del Molise si facciano avanti e uniscano le forze, – continua Marone - io ci metto la faccia e sottopongo a tutti il nostro documento di programma chiaro, fattibile e competente perché frutto di un lavoro durato tre anni da parte di una squadra di professionisti dei vari settori. Tutti stanno facendo un passo indietro? Il Meglio del Molise faccia, ora, un passo avanti!”