Notarangelo: LeU deve fare un passo in avanti

LARINO. «Una ripartenza quella che è stata stabilita sabato alla Direzione Nazionale di Sinistra Italiana». Ad affermarlo è il sindaco di Larino e segretario regionale Vincenzo Notarangelo. «Una ripartenza che muove le sue prime mosse dall'apertura al Movimento 5 Stelle verificando le possibili convergenze sui temi e dal mantenimento di Liberi & Uguali.

LeU però deve fare un passo in avanti, staccandosi dall'immagine di Pd pre-renziano come è stato percepito da una parte di elettorato. LeU deve divenire una matura forza di sinistra in grado di rispondere alle tante istanze sociali che vengono dal popolo. Innegabile che il risultato elettorale è stato deludente per cui si rende necessaria una forte riflessioni sui punti di debolezza del progetto stesso.

Di contro l'elezione di una sia pur ridotta pattuglia parlamentare ci consente di proseguire nella nostra idea di ricostruzione della sinistra. Presente all'incontro romano la delegazione molisana di Sinistra Italiana».