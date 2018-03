«Subito una riunione di tutti gli attivisti azzurri», l'appello a Patriciello

CAMPOBASSO. Forza Italia cerca di scuotere l’impasse che sta avvolgendo la coalizione di centrodestra, rimasta inchiodata dopo il niet del giudice Enzo Di Giacomo.

Un appello è stato rivolto all’europarlamentare Aldo Patriciello, che funge un po’ da padre nobile dello schieramento in questa fase, dopo aver abbandonato il sostegno al Governatore Frattura.

“Chiediamo che l'On. Patriciello si faccia carico di promuovere un'assemblea di tutti gli attivisti e amministratori Locali di Forza Italia, per definire collegialmente una proposta politica concreta su cui chiedere la fiducia degli elettori.

Le elezioni regionali si possono vincere solo recuperando un senso di appartenenza, il giusto coinvolgimento nelle scelte di chi quotidianamente opera sul territorio e dicendo no a chi, fino ad ora, ha inteso utilizzare l’area di centrodestra per garantirsi un altro badge per il consiglio regionale.

Ovviamente sarebbe opportuno che la coordinatrice di Forza Italia prendesse atto del vuoto che si sta creando all'interno del partito e senza indugio si attivasse per rendere possibile tale assemblea, in caso contrario non rimane che avviare una seria verifica politica all'interno del partito”.

Alessandro Pascale - Capogruppo consiliare Forza Italia al Comune di Campobasso

Francesco Roberti – Consigliere provinciale, Capogruppo consiliare Forza Italia al Comune di Termoli e componente coordinamento regionale Forza Italia

Raffaele Biondi - Consigliere comunale FI di Carpinone e componente coordinamento regionale Forza Italia

Adriano Iannacone - Consigliere comunale FI di Venafro e Responsabile regionale difensori del voto Forza Italia

Giacomo Papa - Responsabile nazionale Dipartimento rapporti con la PA Forza Italia