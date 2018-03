Centrodestra, Donato Toma verso la candidatura alla presidenza della Giunta regionale del Molise

La notizia non ha ancora il carattere dell'ufficialità, ma sembrerebbe cosa fatta per il candidato presidente della Giunta regionale del Molise in quota centrodestra.

Ricadrà molto probabilmente su Donato Toma, 60 anni, presidente dell'Ordine dei commercialisti di Campobasso e assessore alla Programmazione economica, Finanza, Bilancio,Tributi e Patrimonio del Comune di Bojano, la scelta dei principali partiti della coalizione guidata da Forza Italia, Noi con l'Italia, Fratelli d'Italia e Lega, per la guida del fronte che sarà opposto al Movimento 5 Stelle, al presidente della Regione uscente Frattura, a Roberto Ruta e, a meno di ulteriori colpi di scena, a Michele Marone, alle prossime elezioni regionali.

La notizia è trapelata dopo la mezzanotte di ieri, quando si sarebbe conclusa la riunione alla quale hanno preso parte i principali partiti del centrodestra regionale; nel corso dell'incontro sarebbero state valutate tutte le ipotesi messe in campo già nella giornata di ieri per la guida della coalizione, con Tecla Boccardo e Michele Scasserra in testa.

Ma alla fine i consensi si sarebbero concentrati proprio su Toma. A questo punto, al netto di ulteriori ripensamenti o di prese di posizione degli altri 'azionisti' del centrodestra, la notizia potrebbe essere ufficializzata già nella giornata di oggi.