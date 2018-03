Il centrodestra incorona Toma, firmato l'accordo politico sulla sua candidatura

ISERNIA. Smentendo alcune voci che nel tardo pomeriggio di ieri circolavano sulla possibile rinuncia del candidato presidente, nel vertice di coalizione tenuto a Isernia, il centrodestra ha chiuso e firmato l'accordo politico sulla figura di Donato Toma, quale governatore designato del centrodestra.

Ecco il testo del documento.

«I sottoscritti rappresentanti dei partiti politici e movimenti di centrodestra e schieramenti civici alla luce delle trattative degli ultimi giorni e delle approfondite valutazioni di quanto emerso dalle legittime istanze delle società civili; a seguito della riunione svolta la notte scorsa a casa dell'onorevole Iorio alla presenza dell'onorevole Tartaglione, dell'onorevole Patriciello in rappresentanza di Forza Italia, del dottor Filoteo Di Sandro segretario regionale di Fratelli d'Italia, del dottor Luigi Mazzuto segretario regionale della Lega e dell'avvocato Tereso Di Pietro dell'onorevole Iorio, in rappresentanza della quarta gamba, si è trovata la sintesi sulla designazione del dottor Donato Toma, presidente dell'ordine dei Commercialisti di Campobasso, alla candidatura alla presidente della giunta regionale del Molise. Lo stesso è stato chiamato nella notte per acquisirne la disponibilità. Nel corso della serata di oggi, 14 marzo, il dottor Toma viene designato candidato.

Seguono le firme delle altre sigle come Movimento nazionale per la Sovranità (Angiolina Fusco), Idea (Maurizio Tiberio), Alleanza per il futuro, Popolari per l’Italia, Orgoglio Molise, Movimento Animalista, Il Molise che vorrei e dello stesso Governatore designato Donato Toma.