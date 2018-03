​Il Pd rischia di essere ‘fratturato’ in Molise (e il centrodestra non può stare tranquillo)

LARINO. Il Pd rischia di essere ‘fratturato’ in Molise (e manco il Cdx può stare tranquillo).

Italia: nessuno ha vinto le elezioni; dunque chi ha preso più voti non ha vinto il campionato e chi ne ha attratti di meno potrebbe risultare forza determinante per fare maggioranza. Ma il Pd è nel caos a Roma come in Molise. Nella 20.a regione deteneva tutte le leve del potere; ma parrebbe non esserci un ‘leader’ nuovo (incontrastato!) in grado di dettare un’agenda. Cosicché il Presidente Frattura è ritornato alla ribalta dopo di avere ‘lanciato’ le dimissioni. Ha convocato 60 Sindaci ‘amici’ in un albergo di Campobasso; ma, con estrema correttezza istituzionale, molti di questi primi cittadini si sono presentati ad un appuntamento (che, in definitiva, era un comizio elettorale) a bordo di autovetture della “Protezione civile”. Tutto un programma che lascia intendere in mano a chi gli elettori abbiano posto il Molise. Eppure, almeno a livello nazionale, il corteggiamento è pressante perché il pallino sembrerebbe essere proprio nelle mani dello sconfitto da cui – probabilmente – potrebbero derivare le sorti della legislatura.

Di converso, la Direzione nazionale del Pd si è conclusa con una scelta aventiniana, temperata da un non meglio definito impegno ad una presunta responsabilità istituzionale. In sostanza il Pd è numericamente l'ago della bilancia tra i due schieramenti maggiori, ma non è ancora in condizioni di fare una scelta. Se però si guarda ai problemi strutturali del Partito, al suo sistema di potere, al suo radicamento nelle Amministrazioni locali e nelle rappresentanze sociali, risulta lecito dubitare della tenuta di una scelta di autoesclusione da un sistema di alleanze. Nelle Regioni e nei Comuni si vota con sistemi maggioritari (ad un turno nelle prime, col ballottaggio nei comuni maggiori). Però nei sistemi maggioritari chi arriva terzo perde tutto, e questo gli amministratori democratici lo hanno ben chiaro. Se intende restare un soggetto politico non puramente residuale, il Pd deve salvaguardare almeno una parte di questo patrimonio; e, per farlo, ha bisogno di un’alleanza che gli permetta di contrapporsi al Centrodestra, il che lo spinge verso un'intesa con i 5 stelle. Sempre a Sinistra, Fratoianni vuole colloquiare con Di Maio, e l'ha detto apertamente.

La sua aspirazione è dare il fischio di partenza per un Governo guidato dal Movimento. Naturalmente esclude dialoghi col Centrodestra, quali che siano. Ma ha fatto i conti senza il 'budget' totale di eletti che potrebbe raggranellare e non si è manco chiesto se non voglia essere proprio il Cdx a rapportarsi politicamente con lui. Leu è riuscito a mandare in parlamento i peggiori politici, facendo escludere persino D’Alema a cui i più riconoscono un'intelligenza politica. In quanto a Renzi credo che sia stato proprio lui a portare il Pd all'opposizione. Il suo partito ha governato ininterrottamente per 5 anni e gli italiani lo hanno completamente sconfessato. Quindi la lezione è: ritirati, rivaluta i tuoi programmi e ripresentati quando sarai pronto. In sostanza, nonostante la sonora sconfitta il Pd potrebbe ancora esercitare un ruolo non esplicitamente ancillare, sempre che fosse in grado di attuare una manovra complessa che richiede unità in un gruppo dirigente sconcertato, che non rompe con la Segreteria precedente di Matteo Renzi pur disponendo di una presenza rilevante e forse nei gruppi parlamentari. Intanto, tra un mese, ci sarà la verifica elettorale nel Molise (ed in Friuli-Venezia Giulia), e tanti Esecutivi sono a rischio. Anche da lì verrà un segnale e una preoccupazione per il rischio concreto di uno smantellamento di tutto il sistema di potere del Pd, un allarme che non sarà facile ignorare e che toccherà lo stesso Centrodestra che continua a cincischiare senza trovare la quadra per la ‘cadrèga’ di Presidente della Giunta. Dopo mesi, si erano dati 24 ore per decidere, ma a tutt’oggi dall’uovo non nasce il ‘pulcino’.

Claudio de Luca