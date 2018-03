Ulisse Di Giacomo contro Donato Toma: sintesi perfetta tra Patriciello e Frattura

TERMOLI. Non c’è pace per il centrodestra in Molise. La designazione di Donato Toma a candidato Governatore fa apparire difficile una luna di miele da qui al 22 aprile e ora a uscire allo scoperto, dopo il graffio di Manuela Petescia su Facebook, sempre sui social, è il senatore Ulisse Di Giacomo, che ha ripreso una vecchia dichiarazione del presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Campobasso, quando affermò alla stampa locale “Non ho particolari richiami da fare alla giunta regionale uscente”.

Per Ulisse Di Giacomo, «Quindi è d’accordo con: la distruzione della sanità pubblica e le transazioni da centinaia di milioni di euro con le strutture private; la distruzione del tessuto economico e la chiusura delle poche attività regionali esistenti; lo spreco di fondi pubblici nella metropolitana leggera e la rinuncia all’ Autostrada del Molise; l’aumento delle indennità e dei costi della politica; la costituzione di parte civile della giunta contro un magistrato e una giornalista sulle calunnie di Frattura; l’accordo di confine con l’Abruzzo finalizzato alla chiusura definitiva dell’ospedale di Termoli; la costituzione dell’Egam finalizzata alla privatizzazione dell’Acqua. la fallimentare politica sull’ immigrazione che ha trasformato il Molise in un gigantesco Sprar e che vorrebbe creare a San Giuliano un ghetto dove ammassare centinaia di immigrati.

E mi fermo qui per carità di patria.

Avevamo già il sospetto a chi fosse legato il signor Toma, candidato di un pezzo del centrodestra, quello per intenderci bastonato alle recenti elezioni politiche con un umiliante 0-5. Adesso ne abbiamo la certezza: è la sintesi perfetta tra Patriciello e Frattura. Un film già visto, che sarebbe un suicidio rivedere...»