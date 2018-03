Il centrodestra nazionale benedice la candidatura di Donato Toma

ROMA. Arriva anche la bolla di investitura ufficiale capitolina per il candidato di centrodestra Donato Toma. "Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, e Noi con L'Italia esprimono apprezzamento per la candidatura alla Presidenza della Giunta regionale del Molise del Dottor Donato Toma, presidente dell'Ordine dei Commercialisti della Provincia di Campobasso. La candidatura, espressa dal territorio e con il concorso dei movimenti civici del centro-destra, ben rappresenta la volontà di rinnovamento e di cambiamento che il centro-destra si propone di interpretare in Molise come a livello nazionale". E' quanto si legge in una nota congiunta del centrodestra. "L'alto livello morale e professionale del nostro candidato, e la sua esperienza professionale e associativa che lo ha messo in diretto contatto da un lato con le realtà economiche e produttive, dall'altro con le istituzioni in Molise, sono caratteristiche che lo mettono in condizione di saper interpretare al meglio le esigenze di un territorio che ha bisogno di una svolta profonda per ricominciare a crescere".