Fine settimana in piazza, il Movimento 5 Stelle a caccia delle firme

CAMPOBASSO. "Dopo aver presentato il candidato Governatore Andrea Greco, dopo aver scelto la squadra dei candidati consiglieri regionali, il MoVimento 5 Stelle non perde occasione per tornare in piazza, tra i cittadini.

Nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 marzo 2018 saremo a Campobasso, Isernia e Termoli con i nostri gazebo per raccogliere le firme necessarie alla presentazione della lista in vista delle elezioni Regionali del 22 aprile prossimo. Per sottoscrivere la nostra lista basta portare con sé un documento di riconoscimento.

IL PROGRAMMA:

Campobasso

Sabato 17 e Domenica 18: piazza Vittorio Emanuele II, ore 10-13 e ore 17-20

(In caso di pioggia vi aspettiamo presso l’infopoint di via Garibaldi, 111/a)

Isernia

Sabato 17: piazza Celestino V, ore 9-13 e piazza Stazione, ore 17-20

Domenica 18: Piazza Stazione, ore 9-13 e ore 17-20

(In caso di pioggia vi aspettiamo presso l’infopoint di via Berta, 52)

Termoli

Sabato 17: via Adriatica, lato destro corso Nazionale, ore 16-19.30

Domenica 18: via Adriatica, lato destro corso Nazionale, ore 10-13 e ore 17.30-20

(In caso di pioggia vi aspettiamo presso il chiosco presso la rotonda dell'ospedale vecchio in piazza Donatori sangue)