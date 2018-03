Colle della Torre, obiettivo urbanizzare anche via D'Annunzio

TERMOLI. Paludate istituzioni in movimento a Termoli.

Non bastassero le sedute di Commissioni aperte, grande novità per poter conoscere da vicino la dialettica quotidiana di maggioranza e opposizione su temi concreti, anche amministratori itineranti per approfondire le questioni.

Di ieri mattina la convocazione periferica della IV commissione, Lavori pubblici, che col presidente Mario Orlando, i componenti, capigruppo e altri consiglieri, si è recata in via Gabriele D’Annunzio, nel quartiere a Nord di Colle della Torre.

Una strada non ancora urbanizzata, piena di ghiaia e che dovrebbe collegare, una volta asfaltata, questo l’obiettivo, via Manzoni a via Pascoli.

C’era un progetto datato, riferito alla vecchia amministrazione di centrodestra e c’è un consorzio di residenti, presieduto da Domenico Ciarla, che ha incontrato Orlando e gli altri amministratori.

Un consorzio che per ora ha provveduto alla metanizzazione, ad esempio, ma ora tocca al Comune di Termoli a dare la stura definitiva per migliorare la vivibilità della contrada.