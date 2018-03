Il dibattito dem sulle regionali: s'invoca l'unità... sul nome di Frattura

TERMOLI. Il dispositivo formale a margine dell’assemblea di giovedì pomeriggio alla Federazione Pd di via Montecarlo a Termoli non è stato chiuso con un verbale e la sottoscrizione dei presenti, ma il segretario federale Pasquale Marcantonio, ha sintetizzato in un documento diffuso alla stampa e nei canali di partito interni del Basso Molise e non solo l’esito del dibattito di due giorni fa. Per Marcantonio, due i punti fondamentali emersi nella riunione: la necessita di proseguire fino al possibile con una ottica di unità di tutto il centrosinistra e la riconferma del nome di Frattura che andava bene per la metà degli interventi fatti. Insomma, lo stesso Marcantonio non ne segnala la maggioranza.

«Se dal tavolo delle trattative venisse fuori la necessità di trovare un nome diverso da Frattura il Pd valuterà l'importanza delle proposte e la serietà delle stesse. Sul nome di Frattura si è avuto un sostanziale accordo considerato che a tutt'oggi non ci sono state alternative provenienti dal tavolo di confronto. Si è recepito anche uno stato di malessere politico proveniente dalla base». Inoltre, c’è necessità di fare liste del Pd con nuovi e vecchi candidati il meglio disponibile con imperativo di rinnovamento in vista del congresso da celebrarsi subito dopo. Infine, Concertazione delle liste del Pd con altre liste su territorio per cercare di fare ottimizzazione delle candidature di concerto con tavolo dei sindaci e presidente.