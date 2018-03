Inquinamento acustico, sollecito alla Società Autostrade per i pannelli

TERMOLI. Da tempo il consigliere comunale di Forza Italia (eletto e capogruppo della civica Alleanza per Termoli) aveva interessato la società Autostrade per l’Italia, concessionaria dell’A14 che attraversa tutto il territorio molisano, per chiedere l’installazione dei pannelli per ridurre l’inquinamento acustico. Rinaldi ha ripreso in mano l’iniziativa, scrivendo oltre che alla compagnia infrastrutturale, anche alla prefettura, al Ministero per le infrastrutture e al Comune di Termoli, ovviamente. In riferimento al tratto Autostrada A14 Bologna-Taranto in particolare per gli interventi di risanamento acustico del tratto compreso tra il km 472+300 e il KM 479+760, visto il progetto acustico di dettaglio del Macro intervento n.209 tavola 569 presso il Comune di Termoli consegnato a codesto ente e visto il vostro Piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore dell’aprile 2013 nel quale si precisava che la progettazione acustica di dettaglio era proiettata per l’anno 2018.

Pertanto con la presente si chiede alla vostra società di trasmetterci ulteriori informazioni aggiornate in merito in quanto il tratto compreso oggi ricade in una zona con alta densità di popolazione in particolare il tratto di Viadotto La Gatta ricadente nella zona di Via dei Pruni della città di Termoli. Nel tratto di merito ricadenti nel tratto perimetrale acustico autostradale Fascia A e Fascia B, le famiglie residenti nella zona lamentano problemi di inquinamento acustico dovuto al passaggio di auto e mezzi pesanti sul tratto autostradale in questione. Inoltre si coglie occasione per segnalarvi che la Città Di Termoli: è parte di un’associazione di Comuni costieri denominato “Costa dei Delfini” di cui il logo è su presente; è parte del Distretto turistico "Molise orientale” istituito con Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali del turismo nel 2016 con suo logo; è stata dichiarata “Città dei Motori” con logo come a fine pagina; pertanto si chiede alla vostra spettabile Società di installare lungo il tratto autostradale i cartelli informativi segnalandoli come interesse culturale e turistico».