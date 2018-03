«Paolo Frattura è il nostro candidato», la segreteria regionale del Pd scioglie ogni dubbio

CAMPOBASSO. Il Partito Democratico del Molise è impegnato nel lavoro per costruire la coalizione, le liste, il programma e la migliore proposta per le elezioni regionali del 22 aprile. Ha discusso e preso atto di quanto prevede l'art. 18 dello Statuto del Pd. Lo ha fatto nelle Federazioni, in segreteria e attivando il percorso di ascolto della coalizione e degli amministratori e confrontandosi coi vertici nazionali. Paolo Frattura è il nostro candidato. Ha svolto un'opera di risanamento difficile, in un momento di crisi economica per la nostra regione, avviando la ripresa, che ora va consolidata.

Abbiamo provato con tutte le forze a ricostruire un rapporto con LeU, trovando chiusure che ci auguriamo possano ancora rimuoversi.

Ci sono già 5 liste a sostegno di Frattura ma continueremo ancora a lavorare nelle prossime ore per l’unità del centrosinistra. Mettiamo al centro il futuro del Molise e mettiamo da parte divisioni che vanno superate.