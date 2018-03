Frattura candidato, la reazione di Leva: "Il suicidio annunciato del Pd"

CAMPOBASSO. Immediate le reazioni all'annuncio della segretaria dem Micaela Fanelli sulla ricandidatura di Paolo di Laura Frattura.

Il coordinatore delle liste di Molise 2.0 Danilo Leva è stato lapidario.

"Il suicidio annunciato del Pd non trascinerà in questa regione il centrosinistra nel baratro. Abbiamo dato la disponibilità a valutare in più di un'occasione ogni nome terzo utile ad arrivare ad una candidatura unitaria dell'intera coalizione ma, dopo più di una settimana, l'unica proposta che il Pd continua a fare è quella di Paolo Frattura.

Non c'è stata alcuna volontà di trovare un'alternativa, in barba ad ogni esigenza di discontinuità da politiche di destra adottate dal governo regionale in questi cinque anni, delle quali i componenti della giunta sono stati conniventi.



Molise 2.0 andrà avanti per la sua strada, già condivisa da oltre 1.300 delegati che hanno già condiviso il progetto e votato all'unanimità le priorità programmatiche, a partire da un piano straordinario per il lavoro e da una sanità pubblica forte e di qualità.

Siamo l'unico punto di riferimento di un mondo largo di centrosinistra e di un'area che è espressione del civismo della nostra regione.



Guardiamo al 22 aprile con la determinazione di chi vuole cambiare il destino del nostro Molise".