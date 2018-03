Gioventú Nazionale ha mostrato a tutti il suo volto

TERMOLI. Si torna a respirare un clima pre-elettorale. Gioventú Nazionale - movimento giovanile di Fratelli d'Italia - ha mostrato a tutti il suo volto. In ordine da sinistra verso destra abbiamo: Luca Bellante, Francesco Cappiello, Francesco Di Giuseppe, Irene Salome ( la vice-portavoce comunale di Termoli), Dennis Sabetta. Salome, dopo un breve ed importante ringraziamento ci ha raccontato di come la sezione é riuscita a crescere, passando in poco tempo a un numero di circa 25 militanti, così ci descrive: "L'essenza di questo aumento così radicale é da ricercare nella costanza e nella presenza sul territorio locale, certamente i nostri principi di destra sono fondamenta molto importanti che ci hanno aiutato nel proseguimento di questa ardua ma gratificante missione". Ha preso poi la parola Francesco Cappiello, esortando i giovani spettatori ad unirsi in questa lotta contro l'ingiusto e il corrotto, incalzando anche nuovi propositi sul futuro, così afferma: "Non basta guardare ed ascoltare, bisogna essere autori del futuro proprio e di quello della comunità italiana". Sabetta, in maniera euforica ci illustra di come sia riuscito ad aggregare nuovi militanti Guglionesani, affermando: "Le nostre attività sono viste di buon occhio da moltissimi ragazzi, noi non ci fermeremo qua, cercheremo di aggregare più persone possibili, ovviamente spero nel supporto dei giovani concittadini di Guglionesi". Ha preso poi la parola Luca Bellante, asserendo: "Oggi per l'Italia é un giorno molto importante, 157 anni fa essa inizió il doloroso ma allo stesso tempo orgoglioso cammino per l'unificazione.

Dobbiamo prendere esempio da quegli uomini e lottare per l'identità e l'integrità del popolo Italiano", Continua con una lista di splendidi pregi che rivestono per intero la gioventù Italica, quali: armonia, compattezza e forza di volontà. Ultimo ma non ultimo il vicepresidente nazionale, Francesco Di Giuseppe: "Dire grazie é dire poco, per ciò che questi giovani hanno fatto e dimostrato. Bisogna essere presenti sul territorio, condividere i problemi e risolverli con determinazione. In questa generazione, ci sono fortunatamente ragazzi che come loro si avvalgono orgogliosamente del senso patriottico. Bisogna continuare così. Forza ragazzi!!". I ragazzi di Gioventú Nazionale hanno infine concesso la parola a Luciano Paduano Fioravante( possessore della suddetta sede elettorale e candidato alla regione come consigliere), ringraziandolo per il suo supporto morale ed economico. Paduano afferma: "É un onore lavorare affianco a voi giovani, poiché grazie a voi io riesco a trovare la forza per continuare la mia battaglia, che consiste nel ridare dignitá al popolo molisano partendo dai piú bisognosi. Sé me ne daranno la possibilità, sarò onorato di trasformare le mie parole in fatti concreti e tangibili!!". Altre parole di conforto, simili alle precedenti, vennero pronunciate da: Nicola Tedesco. Mentre Figliola Raffaele, ha raccontato, in tono pacato e amichevole, il rapporto tra università e mondo del lavoro, quando il MSI era all'apice del suo percorso.