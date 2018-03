Piano delle cessioni immobiliari, la giunta inserisce anche le vecchia caserma

TERMOLI. La giunta Sbrocca ha approvato il piano di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.

Ciascun ente deve individuare, provvedendo alla redazione di un apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione; sulla base di detta ricognizione debba essere redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione; l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale; l'inserimento degli immobili nel piano ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto; contro l'iscrizione del bene nel piano in oggetto è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge;

Tra gli immobili sono stati inseriti il plesso della Schweitzer, quello dell'ex Nautico, l'immobile incompleto di via Elba, un appartamento in via Biferno e novità rispetto al passato la vecchia caserma in dotazione ai Carabinieri, vuota da un anno e mezzo. Ci sono anche due particelle in via Giappone e viale Marina d'Italia. Una porzione di strada sdemanializzata a Casa la Croce, infine altri terreni disponibili. L'ultimo capitolo riguarda le cessioni di terreno per le case realizzate in cooperativa.