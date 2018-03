Palazzetti e campi sportivi: quanto costa utilizzarli a Termoli

TERMOLI. Recuperare almeno un quinto dei costi di gestione degli impianti sportivi attraverso un tariffario di utilizzo di palazzetti e campi sportivi.

E’ quanto si prefigge la giunta Sbrocca che ha confermato per il 2018 le stesse tariffe a carico di società sportive e organizzatori di eventi per tre degli impianti più importanti che sorgono in città.

i comuni sono tenuti, non oltre la data di deliberazione del bilancio di previsione, a definire la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale e, comunque, per una serie di servizi elencati tra cui sono previsti gli impianti sportivi, che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate.

Il tasso di copertura del costo dei servizi relativi agli impianti sportivi è determinato nella misura del 20,16% per le strutture di seguito indicate:

- Palairino "Giovanni Paolo Ii"

- Palasabetta

- Campo di Calcio Contrada Airino

Il tariffario

Tariffa d'uso oraria € 10,00

Tariffa d'uso oraria per associazioni sportive e non che favoriscono le attività degli anziani e/o sostegno alle

famiglie € 5,00

Tariffa d'uso oraria per associazioni sportive e non che utilizzano solo una minima parte degli impianti

(spalti) € 5,00

Tariffa d'uso giornaliera per manifestazioni sportive e/o varie c/o "Palasabetta" via Elba

€ 150,00

Tariffa d'uso giornaliera per manifestazioni sportive e/o varie di associazioni iscritte all'albo del Comune di

Termoli e patrocinate dal Comune € 40,00

Tariffa d'uso giornaliera per manifestazioni sportive che rientrano nel calendario ufficiale approvato dalle

federazioni sportive riconosciute € 0,00.

Tariffa d'uso giornaliera per manifestazioni sportivee/o varie c/o "Palairino" piazza Papa Giovanni Paolo II €

70,00.