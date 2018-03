«Confronto e condivisione prima di tutto», parla il candidato Governatore Andrea Greco

CAMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo un contributo da Andrea Greco, candidato Presidente della Regione Molise per il MoVimento 5 Stelle.

«Salve a tutti, voglio aggiornarvi sulle attività che stiamo portando avanti in questo periodo perché voglio che siate coinvolti su ogni cosa che faremo nelle prossime settimane.



In questi giorni stiamo incontrando amministratori, associazioni, portatori d’interessi perché il confronto sarà il filo conduttore di questa campagna elettorale e della nostra futura azione di governo.

Ieri, ad esempio, abbiamo incontrato il presidente di Federfarma Molise, Luigi Sauro, che ci ha illustrato la situazione delle 170 farmacie presenti sul territorio molisano con un particolare focus sulle 130 farmacie rurali dislocate in Molise. Ci ha infatti spiegato l’importanza di questi presidi che spesso svolgono attività di primissima, fondamentale assistenza ai cittadini e ci siamo ridati appuntamento con lui e con tutti i farmacisti del Molise che incontreremo nei prossimi giorni.

Sempre ieri abbiamo fatto visita alla Molise Acque, azienda speciale autonoma della Regione che da una parte ha un monte debiti spaventoso nei confronti delle società che forniscono energia elettrica, dall’altra ha un monte crediti altrettanto grande nei confronti dei Comuni che nel tempo sono stati insolventi.

Negli anni questa azienda è stata utilizzata da centrodestra e centrosinistra come centro di nomine politiche. Pensate che da due anni è commissariata quindi al momento non c’è né un consiglio d’amministrazione né un direttore. Quindi bisogna individuare una figura tecnica e non politica al vertice dell’azienda per poter tornare a parlare di investimenti in settori strategici come ad esempio può essere quello della produzione elettrica. L’acqua è l’oro del Molise e dobbiamo riuscire a trarre i maggiori vantaggi possibili da quello che è un vero e proprio tesoro.

Nelle prossime ore, inoltre, saremo a Venafro per parlare con il mondo legato alla produzione dell’olio d’oliva, una realtà importante per tutta l’area venafrana e non solo, ma parleremo anche con alcune rappresentanze del Consorzio di bonifica e con gli agricoltori.

Poi saremo a Termoli per parlare con cittadini e associazioni che da sempre si battono contro la realizzazione di un tunnel nel cuore della splendida cittadina adriatica. Un progetto fortemente voluto dalla Giunta comunale senza alcun coinvolgimento dei cittadini.

Nei prossimi giorni vi presenteremo la squadra dei candidati Consiglieri e il programma di governo contenente i 10 punti per il Molise: dieci punti che avranno come unico obiettivo quello di rimettere al centro l’interesse dei cittadini e migliorare la qualità della loro vita.

Vi verremo a trovare nelle piazze e nelle sale consiliari dei vostri paesi. Quindi mi raccomando: seguiteci e seguite questa straordinaria avventura.