Candidati cercasi per riempire le liste, mancano 3 giorni al gong

TERMOLI. Candidati cercasi per colmare le liste. Mancano appena 72 ore, minuto più minuto meno, alla scadenza della presentazione delle liste per le elezioni regionali e mai come in questa occasione appare tutto in bilico.

Dal 1995 ad oggi la corsa sfrenata era quella di riuscire a inserirsi nelle liste di questo o quel presidente in pectore, oggi pare ci sia più un fuggi fuggi di carattere generale.

Sondaggi negli ambienti familiari, degli amici, di storici sostenitori e in luoghi di lavoro sconfortano e sconsigliano il rischio di imbarcarsi in un’impresa che davvero non si sa se possa valere la spesa.

Insomma, si rischia la faccia e anche qualche gruzzoletto, in un contesto che vede un vento di rinnovamento più simile a un tornando che al maestrale.

La domanda univoca e retorica è, nel centrodestra e centrosinistra, cui prodest?

Sì, perché al di là dei candidati a Governatore, degli uscenti e della corazzata a 5 Stelle, forte del quasi plebiscito ottenuto in Molise il 4 marzo scorso, è difficile, assai, ricavare spazi per andarsi a insediare nell’emiciclo di Palazzo D’Aimmo e il nuovo metodo di voto, quello del congiunto, disincentiva anche coloro che sono stati abituati a correre in proprio senza badare molto al suffragio pro presidente.

Vedremo alla fine se davvero ci saranno sulla scheda queste decine di liste che sarebbero a supporto dei vari Candidati di vertice, le 10, otto, 7 e passa liste che si accredita ciascuno di loro.

I seggi sono sempre 20 più quello del futuro Governatore.